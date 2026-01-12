Asse Bologna-Firenze, CorSport: “Cosa chiede Sartori per Fabbian e Dominguez”

La Fiorentina guarda in casa Bologna per rinforzare attacco e centrocampo. Sul piatto i nomi di Dominguez e Fabbian, ma Giovanni Sartori continua a fare muro. Il punto del Corriere dello Sport:
Nel frattempo continuano i movimenti per la metà campo. La Fiorentina segue dalla scorsa estate Fabbian del Bologna, ma resta ben consapevole delle difficoltà dell'operazione. I rossoblù chiedono come minimo 15 milioni di euro e soprattutto un'alternativa pronta (cosa su cui i viola non hanno potere). Stesso discorso per l'esterno argentino, Dominguez: parte solo per 10-12 milioni e un sostituto all'altezza. Per adesso Paratici e Goretti non vanno oltre il gradimento, più avanti si vedrà.
