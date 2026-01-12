Si apre la settimana decisiva per l'arrivo di Tommaso Baldanzi alla Fiorentina dalla Roma: le parti stanno delineando i margini dell'operazione attraverso un prestito con diritto di riscatto oppure obbligo condizionato. Oggi un nuovo summit.
Gazzetta: "Baldanzi ha l'atteggiamento che piace a Vanoli. Fabbian? Non decolla"
C'è già il benestare del giocatore che considera Firenze una meta gradita ed è proprio l'atteggiamento che chiede Vanoli: calciatori motivati e convinti di lottare per la salvezza. È stato fatto un sondaggio pure con il Bologna per Fabbian ma per adesso la trattativa non decolla. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
