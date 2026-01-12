Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Fiorentina, altro nome del Bologna di Italiano. Questo gioca in difesa”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Fiorentina, altro nome del Bologna di Italiano. Questo gioca in difesa”

CorFio: “Fiorentina, altro nome del Bologna di Italiano. Questo gioca in difesa” - immagine 1
Nome nuovo per la difesa della Fiorentina
Redazione VN

Non solo l'attacco, la cessione di Pablo Marì ha aperto un posto da riempire in difesa. Secondo il Corriere Fiorentino, oltre ai soliti nomi, Paratici potrebbe guardare in casa Bologna:

Con l’ufficialità del passaggio di Pablo Marì all’Al Hilal di Inzaghi, e la prossima uscita di Viti diviso tra Nizza e Sampdoria, sono destinati a intensificarsi i sondaggi sui difensori, reparto dove Dragusin è obiettivo complesso, tanto che potrebbero essere valutati nuovi profili come il bolognese Vitik, oltre i già seguiti Coppola, Becao e Vavro, mentre per le corsie esterne restano in piedi le candidature di Boga (in uscita dal Nizza) e di Dominguez del Bologna, quest’ultimo disposto a parlare con i viola anche del futuro di Fazzini.

Leggi anche
Nazione: “Baldanzi, oggi l’incontro. Fortini non c’entra e lui è stato...
CorSport spiega: “Ecco costa sta spingendo la Fiorentina a cedere Fortini”

© RIPRODUZIONE RISERVATA