Non solo l'attacco, la cessione di Pablo Marì ha aperto un posto da riempire in difesa. Secondo il Corriere Fiorentino, oltre ai soliti nomi, Paratici potrebbe guardare in casa Bologna:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Fiorentina, altro nome del Bologna di Italiano. Questo gioca in difesa”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Fiorentina, altro nome del Bologna di Italiano. Questo gioca in difesa”
Nome nuovo per la difesa della Fiorentina
Con l’ufficialità del passaggio di Pablo Marì all’Al Hilal di Inzaghi, e la prossima uscita di Viti diviso tra Nizza e Sampdoria, sono destinati a intensificarsi i sondaggi sui difensori, reparto dove Dragusin è obiettivo complesso, tanto che potrebbero essere valutati nuovi profili come il bolognese Vitik, oltre i già seguiti Coppola, Becao e Vavro, mentre per le corsie esterne restano in piedi le candidature di Boga (in uscita dal Nizza) e di Dominguez del Bologna, quest’ultimo disposto a parlare con i viola anche del futuro di Fazzini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA