CorSport spiega: “Ecco cosa sta spingendo la Fiorentina a cedere Fortini”

La Fiorentina potrebbe cedere Fortini alla Roma
La Roma ha messo gli occhi su Niccolò Fortini. Il giovane terzino viola piace tanto a Gasperini e potrebbe arrivare un'offerta a breve. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla sua possibile cessione:

La Fiorentina sta valutando la posizione di Fortini, che potrebbe partire davvero. C'è la sensazione che la variazione tattica dell'ultimo periodo rischi di penalizzarlo, considerando che si è esaltato come esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Chissà che la dirigenza viola non ne discuta con la Roma, che è la squadra più attenta alla situazione di Fortini. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2027 e percepisce uno stipendio vicino ai 100 mila euro a stagione. Nei prossimi giorni sono attesi degli sviluppi in un senso o nell'altro. 

