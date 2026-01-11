Alla Roma piace molto Nicolò Fortini. La Fiorentina potrebbe pensare di cederlo, mentre la trattativa per il rinnovo di contratto sembra arenata. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:
Corriere dello Sport
Perché la Fiorentina dovrebbe cedere Fortini? CorSport: “Il motivo è uno”
La Roma è forte su Fortini
Occhio alla situazione di Fortini. La scelta dei viola di passare dal 3-5-2 al 4-1-4-1 potrebbe portare la società a considerarne la cessione. La Roma ha già manifestato il suo gradimento.
