Perché la Fiorentina dovrebbe cedere Fortini? CorSport: “Il motivo è uno”

La Roma è forte su Fortini
Alla Roma piace molto Nicolò Fortini. La Fiorentina potrebbe pensare di cederlo, mentre la trattativa per il rinnovo di contratto sembra arenata. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

Occhio alla situazione di Fortini. La scelta dei viola di passare dal 3-5-2 al 4-1-4-1 potrebbe portare la società a considerarne la cessione. La Roma ha già manifestato il suo gradimento.

