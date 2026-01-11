La Roma vuole Fortini a tutti i costi, Nazione: “Scambio con Baldanzi e El Shaarawy”

Gasperini insiste per Fortini

11 gennaio 2026

In casa Fiorentina è tempo di riflessioni sul mercato, con diverse operazioni ancora aperte sia in entrata che in uscita. Al centro dell’attenzione resta un possibile asse con la Roma, interessata a rinforzarsi pescando tra i viola. I giallorossi seguono Dragusin, anche se l’agente del giocatore ha escluso che l’offerta della Fiorentina sia stata realmente valutata, e soprattutto Niccolò Fortini, giovane esterno nel mirino del club capitolino. Parallelamente, la Fiorentina guarda con interesse a Tommaso Baldanzi, profilo che piace a prescindere dagli incastri con la Roma.

La posizione di Fortini è delicata e ormai chiara da giorni. Il nuovo assetto tattico di Vanoli rischia di ridurre notevolmente il suo spazio, visto che nei moduli ipotizzati il classe 2006 partirebbe come seconda o terza scelta, peraltro in un ruolo non ancora pienamente assimilato. A questo si aggiunge la questione contrattuale: l’accordo in scadenza nel 2027 è oggetto di trattativa per il rinnovo, ma senza ancora una fumata bianca. Da qui il rinnovato interesse della Roma, che in estate aveva già messo sul tavolo 13 milioni più bonus per il giocatore.

Lo scenario che prende forma prevede Fortini a Roma e Baldanzi a Firenze, con un conguaglio economico a favore dei viola e l’eventuale inserimento di El Shaarawy, in scadenza di contratto e ai margini del progetto giallorosso. Tuttavia nulla è ancora definito, soprattutto per la volontà di Fortini, che al momento non appare convinto del trasferimento. Un incontro tra i club è previsto a inizio settimana: sul tavolo ci sarà il nome di Baldanzi, obiettivo concreto della Fiorentina indipendentemente dall’esito della trattativa per Fortini. Lo scrive La Nazione.