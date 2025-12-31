VN – Fortini, avanti tutta per il rinnovo: la nuova scadenza

Niccolò Fortini corre spedito verso il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Dopo una prima parte di stagione che lo ha visto esordire e trovare continuità di impiego sia in campionato, sia in Europa, l'ex Juve Stabia è vicino all'accordo con il club viola per il rinnovo di contratto.
L'esterno si sta affermando in un'annata estremamente delicata
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il classe 2006 e il suo entourage sono avanti nei dialoghi per il prolungamento del contratto fino al 2030.
