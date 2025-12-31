VN – Fortini, avanti tutta per il rinnovo: la nuova scadenza

Viola News
L'esterno si sta affermando in un'annata estremamente delicata
Nicolò Schira

Niccolò Fortini corre spedito verso il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Dopo una prima parte di stagione che lo ha visto esordire e trovare continuità di impiego sia in campionato, sia in Europa, l'ex Juve Stabia è vicino all'accordo con il club viola per il rinnovo di contratto.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il classe 2006 e il suo entourage sono avanti nei dialoghi per il prolungamento del contratto fino al 2030. 

