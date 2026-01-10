Paratici, oggi ultima da dirigente degli Spurs? Cosa manca alla firma con la Fiorentina

Alle 18.45 potrebbe calare il sipario su un capitolo e aprirsene immediatamente un altro. Tottenham-Aston Villa di FA Cup rischia infatti di rappresentare l’ultima gara vissuta formalmente da Fabio Paratici come dirigente degli Spurs , prima di voltare pagina e avvicinarsi in modo definitivo a Firenze.

Da questa sera, per l’attuale uomo mercato del club londinese, si aprirà una settimana decisiva. Una fase nella quale dovranno essere definiti gli ultimi passaggi formali : dalla rescissione del contratto con il Tottenham fino alla firma con la nuova società . La destinazione, ormai, non è più un mistero. È la Fiorentina.

L’intesa con il club di Rocco Commisso non è mai stata realmente in discussione . Restano da chiarire soltanto le tempistiche dell’annuncio ufficiale e la data dell’arrivo di Paratici al Viola Park. Su questo aspetto la società viola è in attesa che l’ex dirigente della Juventus chiuda definitivamente la propria esperienza in Premier League, così da poter procedere senza ostacoli con i passaggi istituzionali.

Nel frattempo, però, il lavoro non si è mai fermato. Perché se sul piano formale Paratici è ancora legato agli Spurs, su quello operativo è già pienamente immerso nella realtà viola. In qualità di consulente esterno, l’ex dirigente bianconero sta da tempo muovendo le fila del mercato della Fiorentina, mantenendo contatti costanti con il dg Ferrari e con il ds Goretti.