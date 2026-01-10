Corsport conferma: “Brescianini e Solomon in corsa per una maglia da titolare”

Le ultime verso la sfida di domenica contro il Milan di Massimiliano Allegri

Redazione VN 10 gennaio - 11:40

La Fiorentina entra nel vivo della preparazione alla sfida contro il Milan con qualche certezza e alcune novità che potrebbero cambiare volto all’undici di Vanoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il gruppo viola si è presentato alla rifinitura con un quadro piuttosto chiaro sul piano degli uomini a disposizione, ma anche con più di un dubbio destinato a sciogliersi solo nelle ultime ore.

Resta ancora fuori Edin Dzeko, fermato dal problema al piede che lo accompagna da giorni e che non gli consentirà di essere della partita. Segnali incoraggianti arrivano invece da Jacopo Fazzini, in crescita sul piano fisico e sempre più vicino alla convocazione, anche se il suo utilizzo verrà valutato con prudenza. La giornata di lavoro coincide anche con l’accoglienza ufficiale dell’ultimo arrivato, Marco Brescianini, già pienamente inserito nel gruppo e apparso subito brillante.

Proprio l’ex atalantino potrebbe rappresentare la sorpresa più interessante della Fiorentina anti-Milan. Motivato e in ottime condizioni, Brescianini è seriamente in corsa per una maglia da titolare a centrocampo: Vanoli lo sta valutando con attenzione e, se anche l’allenamento odierno darà risposte positive, potrebbe affidargli fin da subito un ruolo centrale nello scacchiere viola. Non sarebbe l’unico ballottaggio aperto: sulla corsia sinistra, infatti, Solomon insidia Parisi, con l’ex Villarreal in netta rimonta e una decisione che verrà presa soltanto a ridosso del match.

Per il resto, salvo sorprese dell’ultimo minuto, l’assetto dovrebbe ricalcare quello visto mercoledì sera all’Olimpico. Davanti a De Gea sono attesi Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens, con Fagioli in cabina di regia e Mandragora a completare il centrocampo. In avanti, Gudmundsson partirà largo a sinistra ma con ampia libertà di movimento, mentre il riferimento offensivo sarà ancora Moise Kean, pronto a tornare titolare dopo le panchine iniziali contro Cremonese e Lazio.