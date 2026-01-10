Milan “bonus” nella tabella di Ferrari. Ma serve una vittoria con le big

Nelle sette vittorie e otto pareggi che il dg Ferrari ha fissato giorni fa come tabella per raggiungere la salvezza, la partita di domani con il Milan non dovrebbe essere compresa. Eppure - scrive Repubblica - Vanoli e la squadra sanno bene che è impossibile salvarsi pensando di fare punti soltanto con le rivali dirette per non retrocedere o con quelle appena più su. Per la semplice ragione che qualcuna di queste partite non andrà come previsto.
La Fiorentina di Prandelli perse in casa con un malandato Lecce, Montella inciampò in un modestissimo Pescara. La viola di Ranieri fece pari con una Reggiana che aveva il biglietto in tasca per la Serie B già in inverno, De Sisti pareggiò con il Como ultimo in classifica nell'anno in cui gli fu scippato lo scudetto all'ultima giornata. Per questo prima o poi serve qualche risultato "imprevisto" anche con le big del campionato.
