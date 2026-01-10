Milan “bonus” nella tabella di Ferrari. Ma serve una vittoria con le big

Sette vittorie e otto pareggi per la salvezza? Domani la Fiorentina può permettersi un passo falso, ma un risultato positivo sarebbe un segnale

Nelle sette vittorie e otto pareggi che il dg Ferrari ha fissato giorni fa come tabella per raggiungere la salvezza, la partita di domani con il Milan non dovrebbe essere compresa. Eppure - scrive Repubblica - Vanoli e la squadra sanno bene che è impossibile salvarsi pensando di fare punti soltanto con le rivali dirette per non retrocedere o con quelle appena più su. Per la semplice ragione che qualcuna di queste partite non andrà come previsto.