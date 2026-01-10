E’ un Fagioli tutto nuovo. Nella Fiorentina adesso comanda Nicolò

La Fiorentina riparte da Nicolò Fagioli , per il presente e per il futuro. Come scrive La Gazzetta dello Sport, da giocatori del suo livello passa la salvezza, soprattutto se continuasse a fare la differenza in mezzo al campo come nelle ultime uscite. E in particolare contro la Lazio, oltre all'assist per Gosens e a un salvataggio sulla linea, l'ex Juve ha messo in mostra tutto il suo repertorio: 91 tocchi, 5 passaggi chiave, 6 recuperi e molto altro. Il nuovo volto di Fagioli sta nella continuità, nel far convivere qualità e quantità, senza vivere più di lampi isolati.

Vanoli a centrocampo si è aggrappato a lui per cercare di uscire dal corto circuito in cui è finita la Fiorentina. E contro il Milan è attesa un'ulteriore conferma, davanti a quel Massimiliano Allegri che lo ha allenato in bianconero e che lo ha sempre tenuto in grandissima considerazione. Lo vedeva mezz'ala, adesso gli è stato difficoltosamente cucito un ruolo di play che sta dando i suoi frutti. Ci aveva provato Pioli, ci è riuscito Vanoli. Adesso che è in forma e da quando la difesa è passata a quattro, Fagioli è riuscito ad esaltarsi mettendo in mostra la sua visione di gioco e dettare i tempi.