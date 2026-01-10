Fiorentina-Milan, si va verso il sold out. E i rossoneri disertano la trasferta

Il Corriere dello Sport riporta oggi aggiornamenti sui tifosi presenti al Franchi domani per Fiorentina-Milan. Come scrive il quotidiano, per l'arrivo del diavolo previsti almeno 21mila spettatori, con sold out - finora raggiunto solo una volta in stagione, nonostante la capienza dimezzata, e contro la Juventus - fermo a 22mila. Facile pensare che, come contro i bianconeri, ci saranno tanti tifosi della squadra ospite residenti in Toscana sparsi negli altri settori. Il tifo organizzato dei rossoneri ha annunciato invece che diserterà la trasferta di Firenze: «Alla tifoseria organizzata non verrà riservato nessuno dei circa 300 tagliandi del Settore Ospiti, rendendo di fatto impossibile ai gruppi l’organizzazione della trasferta» ha scritto sui suoi social il cuore del tifo milanista.