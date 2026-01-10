Franchi, interventi e date. Previsto abbattimento alberi e spostamento del mercato

Oltre agli interventi di restauro del calcestruzzo delle gradinate originali, prosegue la realizzazione dei setti in cemento armato della nuova curva Fiesole. Inoltre, all’esterno dello stadio, sono in corso di realizzazione i diaframmi di sostegno dei nuovi locali interrati, dove troveranno posto le nuove centrali tecnologiche di servizio alla porzione nord dello stadio. Questa parte, una volta finite le opere (il termine è fissato al 30 aprile 2027), potrà poi aprire al pubblico e, per consentire gli interventi nei settori rimanenti, dovrà essere completamente funzionale, dotata dei servizi dedicati agli spettatori, e indipendente.

Lo spostamento del mercato rionale

Nel frattempo, per consentire l’ampliamento dell’area di cantiere esterna all’impianto, da lunedì il mercato rionale di viale Fanti si trasferirà in viale Nervi, precisamente attorno alla pista da skateboard (a 250 metri di distanza rispetto alla sede attuale). I 24 banchi, in parte, occuperanno la strada di accesso al parcheggio davanti alla Maratona che corre a fianco del centro sportivo Astori e perciò i pullman e le auto che vorranno parcheggiare all’interno dello spazio di sosta in piazzale Campioni del ‘56 potranno entrare e uscire esclusivamente dall’accesso di viale Pierluigi Nervi. Di certo c’è che l’allargamento del cantiere nell’area mercatale imporrà il taglio di 10 alberi; a marzo e a giugno si espanderà ulteriormente portando a 24 il totale delle piante da abbattere. Questi provvedimenti sono necessari per depositare e posizionare le strutture prefabbricate che comporranno la nuova Fiesole e la copertura nord che proteggerà il pubblico della curva, metà Maratona e Tribuna laterale adiacenti.