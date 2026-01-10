CorSpor: “Piccoli deve essere recuperato da Vanoli. Ecco come”

Il Corriere dello Sport analizza oggi la situazione legata a Roberto Piccoli, attaccante viola reduce da una prima parte di stagione non certo spumeggiante. Paolo Vanoli l'ha riproposto da titolare a Roma dopo la sfortunata prova contro la Cremonese. Una titolarità che si spiega anche a causa dei problemi fisici di Moise Kean: era appena la seconda volta da quando veste il giglio sul petto che Roberto Piccoli giocava due gare di campionato consecutive dal primo minuto. Il risultato è stata una scena muta di sessanta minuti. Prova che si somma a un girone d'andata di mister 25 milioni (più due di bonus) che si è chiuso con numeri sicuramente negativi: al giro di boa Piccoli ha giocato 20 partite, 2 gol fatti (uno in campionato contro il Genoa, l'altro in Conference) e un assist a referto (in Europa). Il piatto piange e la fiducia diminuisce soprattutto nei tifosi, molti lo considerano già uno dei più grandi flop della storia recente fiorentina. Vanoli continua a difenderlo, lo ha schierato dal primo minuto con la Lazio soprattutto per le condizioni di Kean, ma anche perché la prova di domenica scorsa lo aveva comunque soddisfatto sotto il profilo del lavoro fatto per i compagni. La sfida più grande del tecnico di Varese è forse questa: recuperare psicologicamente un calciatore in chiara involuzione.