Modulo, più soluzioni con Brescianini. E con il Milan due cambi importanti

I nuovi arrivi potrebbero consentire a Vanoli di varare un nuovo assetto.
Il Corriere dello Sport analizza oggi l'assetto della Fiorentina dopo l'arrivo di Marco Brescianini. Come scrive il quotidiano, con l’arrivo del centrocampista ex Atalanta in aggiunta a quello di Solomon, i viola hanno a disposizione più soluzioni, anche se con il Milan si ripartirà sempre dal 4-1-4-1 che Vanoli ha sdoganato dall’Udinese in poi e ha prodotto sette punti in quattro partite. Fagioli sempre regista staccato e protetto dalla linea a quattro di centrocampo composta da destra a sinistra da Solomon, Mandragora, Brescianini e Gudmundsson, tutti e quattro a loro volta alle spalle di Kean. Né più e né meno il sistema di gioco attuale con Solomon al posto di Parisi, che ha sicuramente offerto un buon contributo da esterno/trequartista a destra ma in quel ruolo alla Fiorentina serve un elemento da otto-dieci contributi in zona-gol tra reti e assist, e Brescianini al posto di Ndour, con quest'ultimo che invece ha faticato a trovare la posizione giusta e ha dato poco in termini di rendimento. Inoltre, con un terzo potenziale acquisto che si potrebbe concretizzare a giorni e che risponde al nome di Baldanzi, la Fiorentina potrebbe prevedere anche il 4-2-3-1 citato dallo stesso Vanoli come possibile futuro punto d’arrivo: Fagioli e Brescianini nel mezzo, Solomon, Baldanzi e Gudmundsson dietro Kean. Fiorentina a trazione anteriore è dire poco, ma sicuramente intrigante.

 

