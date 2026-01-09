Dal VP: Brescianini già in campo con la squadra. “Integrato con naturalezza”

Giornata completa per Marco Brescianini, che dopo esser stato presentato al popolo viola in mattinata e l'ufficialità qualche ora dopo, nel pomeriggio ha già svolto il suo primo allenamento da calciatore della Fiorentina. Questo il resoconto del club viola:
Il capitolo di Marco Brescianini alla Fiorentina è iniziato ufficialmente oggi. Dopo una mattinata trascorsa a scoprire le strutture del Viola Park, il nuovo numero 4 gigliato è sceso in campo nel primo pomeriggio per la sua prima seduta d'allenamento. Al termine della riunione tecnica, il centrocampista si è messo subito a disposizione di mister Vanoli, integrandosi con naturalezza nei meccanismi dei compagni. In una sessione dove sono già emerse le prime promettenti intese tattiche, Brescianini ha mostrato una grande voglia di riscatto, la stessa che anima la Fiorentina dopo un avvio di stagione complicato.
Il lavoro di oggi è solo il primo passo verso l'importantissima sfida di questo fine settimana. Un appuntamento dal sapore del destino: il centrocampista potrebbe infatti esordire proprio contro il Milan, il club che lo ha formato e lanciato nel calcio dei grandi.
