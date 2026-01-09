Dal VP: Brescianini già in campo con la squadra. “Integrato con naturalezza”

Ufficialità e già primo allenamento da giocatore della Fiorentina per il nuovo centrocampista Marco Brescianini

Giornata completa per Marco Brescianini , che dopo esser stato presentato al popolo viola in mattinata e l'ufficialità qualche ora dopo, nel pomeriggio ha già svolto il suo primo allenamento da calciatore della Fiorentina. Questo il resoconto del club viola:

Il lavoro di oggi è solo il primo passo verso l'importantissima sfida di questo fine settimana. Un appuntamento dal sapore del destino: il centrocampista potrebbe infatti esordire proprio contro il Milan, il club che lo ha formato e lanciato nel calcio dei grandi.