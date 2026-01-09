La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato all'ANSA dopo il sopralluogo fatto allo stadio Artemio Franchi. Queste le sue parole:
Funaro sul Franchi: “Le imprese stanno rispettando i tempi”. La situazione
Le parole della sindaca di Firenze, Sara Funaro, dopo il sopralluogo di oggi svolto presso lo stadio Artemio Franchi
Le imprese "stanno rispettando l'ultimo cronoprogramma che abbiamo presentato. Per quel che riguarda le tempistiche: ad oggi siamo su ciò che è stato annunciato", quindi con un primo lotto completato nel 2027 e il completamento generale entro il 2029. Ricordo che dopo l'ultima variante e dopo che abbiamo presentato il cronoprogramma, abbiamo previsto ed inserito anche la possibilità dei premi di accelerazione dei lavori, se i tempi dovessero accorciarsi. Ovviamente il nostro auspicio è quello, quindi anche di una possibile riduzione dei tempi, ma ad oggi ci siamo nelle tempistiche che ci siamo dati. Sono lavori complessi ma nonostante questo ad oggi ci hanno fatto vedere che il cronoprogramma sta andando avanti. Stanno lavorando anche sulla parte dell'area esterna dove poi ci saranno tutti i sottoservizi nuovi, oltre al lavoro per l'allargamento del cantiere dopo lo spostamento del mercato che permetterà di far arrivare anche tutte le travi da montare poi in acciaio, per cui si inizierà a vedere anche un'evoluzione importante dei lavori. Dopo il sopralluogo di oggi, ovviamente, seguiranno altri sopralluoghi.
