Samp, Gregucci: “Martinelli? Si ritaglierà spazio. Abbiamo visto delle qualità”

Le parole dell'allenatore della Sampdoria, Angelo Gregucci, sull'arrivo in blucerchiato di Tommaso Martinelli dalla Fiorentina
Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del neoacquisto blucerchiato Tommaso Martinelli:

Spazio poi anche ad altri nuovi arrivati come Martinelli, Esposito e Begic: “Tutti quelli che vivono a Bogliasco e stanno negli spogliatoi si ritagliano il proprio spazio. E vale anche per Martinelli per cui è indubbio e fuori discussione che abbiamo visto delle qualità

