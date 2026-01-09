Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del neoacquisto blucerchiato Tommaso Martinelli:
Samp, Gregucci: “Martinelli? Si ritaglierà spazio. Abbiamo visto delle qualità”
Le parole dell'allenatore della Sampdoria, Angelo Gregucci, sull'arrivo in blucerchiato di Tommaso Martinelli dalla Fiorentina
Spazio poi anche ad altri nuovi arrivati come Martinelli, Esposito e Begic: “Tutti quelli che vivono a Bogliasco e stanno negli spogliatoi si ritagliano il proprio spazio. E vale anche per Martinelli per cui è indubbio e fuori discussione che abbiamo visto delle qualità
