L’ex consulente del City: “Paratici? Dopo quel che ha fatto trova ancora lavoro”

Ho sempre pensato che la situazione di Paratici fosse un po’ strana. È stato riconosciuto colpevole di cose piuttosto gravi. Gli Spurs gli hanno praticamente confermato la fiducia, quindi penso che sia stato trattato molto bene dal Tottenham. Forse aveva un ottimo rapporto con Levy e, ora che Levy se n’è andato, presumibilmente è quel legame che si è rotto e questo significa che adesso è il momento giusto per andare via. Direi che probabilmente è collegato alla situazione Levy. Tornare in Italia è sensato, ma, come dicevo, tutta la vicenda resta sorprendente considerando ciò di cui Paratici è stato riconosciuto colpevole e il fatto che continui ad avere incarichi nel calcio. Ma, d’altronde, nel calcio non dovremmo mai sorprenderci delle sue stranezze