Nazione: “Paratici arriverà a Firenze. Dal Tottenham solo ostruzione strategica”

Ore movimentate in casa Fiorentina, tra campo e mercato. Ancora l'ufficialità di Fabio Paratici non è arrivata, ma secondo la Nazione l'arrivo del dirigente a Firenze non è in discussione. Il Tottenham non ha mai messo in discussione la volontà di Paratici di unirsi alla causa viola. Gli Spurs però sono in un momento complesso (anche ieri è arrivata una brutta sconfitta con screzi tra tifosi e giocatori). Per questo la società vorrebbe un Paratici vicino al gruppo di Frank. Paratici però sta già lavorando al mercato della Fiorentina. L'ex Juventus una volta risolto il contratto con gli Spurs potrà arrivare a Firenze, e secondo il quotidiano potrebbe succedere dalla prossima settimana.