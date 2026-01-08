Viola News
Nazione: “Riprende quota De Vrij. L’intreccio di mercato con Dodò”

La Fiorentina vuole rinforzare anche la difesa. Un nome buono potrebbe essere quello dell'esperto De Vrij
Si muove il mercato della Fiorentina. La società ha già chiuso il colpo Solomon, e si prepara a fare lo stesso per Marco Brescianini. Dopo di che potrebbe essere il turno del difensore centrale. Secondo la Nazione arriverà un giocatore anche dietro, visto che Viti tornerà al Nizza, lasciando la Fiorentina. In particolare da tenere d'occhio c'è il profilo di Stefan De Vrij dell'Inter.

L'esperto centrale non è titolare per Chivu, e vorrebbe giocare l'ultimo Mondiale, per questo vuole spazio. I nerazzurri cercano un giocatore sulla fascia destra, e Dodò potrebbe rientrare nell'intreccio di mercato tra le due società. Una situazione che potrebbe evolversi.

