Nazione: “Riprende quota De Vrij. L’intreccio di mercato con Dodò”

Si muove il mercato della Fiorentina. La società ha già chiuso il colpo Solomon, e si prepara a fare lo stesso per Marco Brescianini . Dopo di che potrebbe essere il turno del difensore centrale. Secondo la Nazione arriverà un giocatore anche dietro, visto che Viti tornerà al Nizza , lasciando la Fiorentina. In particolare da tenere d'occhio c'è il profilo di Stefan De Vrij dell'Inter.

L'esperto centrale non è titolare per Chivu, e vorrebbe giocare l'ultimo Mondiale, per questo vuole spazio. I nerazzurri cercano un giocatore sulla fascia destra, e Dodò potrebbe rientrare nell'intreccio di mercato tra le due società. Una situazione che potrebbe evolversi.