Nazione: “Tutti i nomi per la difesa. Da Dragusin a De Winter”

Continua a piacere il nome di Radu Dragusin in casa Fiorentina. Il legame tra Paratici e gli Spurs potrebbe aiutare

La difesa della Fiorentina potrebbe essere rinforzata a gennaio. Il passaggio alla difesa a 4 ha cambiato delle gerarchie, con la risalito di Comuzzo, ma Viti è in partenza. La Nazione analizza i possibili uomini-mercato in orbita Fiorentina.

Quasi tutti hanno un legame con l'Italia, come De Vrij o De Winter, attualmente protagonisti del nostro campionato. Oppure i vari: Coppola, Becao, Dragusin e Vavro, tutti passai in Italia. Infine c'è Diogo Leite dell'Union Berlino, che in estate piaceva già a Pradè e Goretti.