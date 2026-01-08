Polverosi: “Arbitri, che caos a Roma. La strada per Vanoli è ancora lunga”

Era stato un miracolo, per la Fiorentina, uscire indenne dalla tempesta che la Lazio aveva scatenato per tutto il primo tempo nell’area dei viola. Ma proprio quando sembrava sull’orlo di un nuovo collasso, sotto per un gol fantastico segnato da un ex come Cataldi, anziché farsi inghiottire dal terrore la Fiorentina è entrata in campo. Ha pareggiato poco dopo con Gosens e si è sistemata. Con un rigore che più ino non si può è andata perfino in vantaggio e con un altro rigore è stata riagguantata in pieno recupero. (...) La strada dei laziali è tortuosa ma non fa paura, quella dei viola è più tormentata e fa paura, tanta paura, come dice il penultimo posto in classifica".