Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport commenta il 2-2 di Lazio-Fiorentina:
Polverosi: “Arbitri, che caos a Roma. La strada per Vanoli è ancora lunga”
"Non ci si capisce più niente. Arbitri, Var, Rocchi, quando si fischia, quando no, quando il monitor si accende, quando si spegne, quando si fa moviola, quando si decide sulla dinamica dal vivo. Una categoria allo sbando. Ieri all’Olimpico altra triste riprova: rigore non concesso alla Lazio da Sozza per la trattenuta di Pongracic a Gila e nessun intervento di Pezzuto dal Var, poi rigore fischiato per la Fiorentina per un tocco impercettibile di Gila a Gudmundsson e Pezzuto che stavolta chiama Sozza al video. Errori a parte, è il caos. Quando decide l’arbitro di campo? Boh. Quando deve intervenire il Var? Ri-boh.
Era stato un miracolo, per la Fiorentina, uscire indenne dalla tempesta che la Lazio aveva scatenato per tutto il primo tempo nell’area dei viola. Ma proprio quando sembrava sull’orlo di un nuovo collasso, sotto per un gol fantastico segnato da un ex come Cataldi, anziché farsi inghiottire dal terrore la Fiorentina è entrata in campo. Ha pareggiato poco dopo con Gosens e si è sistemata. Con un rigore che più ino non si può è andata perfino in vantaggio e con un altro rigore è stata riagguantata in pieno recupero. (...) La strada dei laziali è tortuosa ma non fa paura, quella dei viola è più tormentata e fa paura, tanta paura, come dice il penultimo posto in classifica".
