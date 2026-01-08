La moViola: Sozza imbarazzante, su Gila dorme. Quanti dubbi su Gudmundsson

Una partita piena di episodi arbitrali, quella tra Lazio e Fiorentina. Sozza in grande difficoltà, con un rigore fantasma su Gila

Redazione VN 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 09:05)

La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport giudicano la prestazione dell'arbitro Sozza in Lazio-Fiorentina. I voti:

LA GAZZETTA 5: Manca un rigore alla Lazio. Gila viene trattenuto per la maglia da Pongracic in area. L'intensità del contatto è punibile, l'arbitro non lo giudica falloso (o non vede?). II Var conferma la decisione del campo. Rigore Fiorentina: la gamba di Gudmundsson è larga quella di Gila è attaccata al corpo. La dinamica porta al contatto. Molti dubbi. Trattenuta in area di Comuzzo su Zaccagni punibile. Rigore giusto.

CORRIERE DELLO SPORT 4,5: Imbarazzante. Che non è solo l’aggettivo che ha usato Luca Pellegrini nel tunnel per descrivere il mancato rigore su Gila, ma è la sintesi della prestazione di Sozza (si fa fatica a ricordare che sia un internazionale, in balia degli eventi) e soprattutto del VAR, Pezzuto (sempre detto, pure a Rocchi: chi non è stato un grande arbitro in campo non può essere un fenomeno a Lissone). Fischi a caso, interventi VAR a caso. Tutto a caso.

CLAMOROSO

Come detto, manca un rigore chiaro alla Lazio. In area della Fiorentina, un pallone diretto verso la porta viene intercettato da Fagioli che la mette in favore di Gila, che ha il vantaggio rispetto a Pongracic, avendogli rubato il tempo: pallone libero, pronto per essere calciato, da dietro però il difensore viola gli tira la maglia (che si allunga anche in maniera molto evidente) facendo perdere tempo ed equilibrio a Gila. Rigore da vedere live, ma Sozza dorme. Vabbè, ci pensa il VAR (Pezzuto): macché, ’notte a tutti.

ALLORA RIGORINI

Non avevamo detto basta rigorini? Gila entra su Gudmundsson, c’è un contattino leggero sul piede destro. Dato in campo, ci sarebbe stato da discutere. Ma Pezzuto, che su una tirata di maglia mastodontica non ha fatto nulla, che fa? Chiama OFR. E Sozza ci casca.