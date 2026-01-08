L'ex centrocampista viola Gaetano D'Agostino è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, durante il programma Le Foot Toujours, per analizzare il pareggio per 2-2 tra Lazio e Fiorentina. Nonostante il buon punto ottenuto all'Olimpico, l'ex regista non ha risparmiato alcune critiche alla mentalità della squadra di Vanoli.
D’Agostino punge: “Fiorentina, organico superiore alla Lazio ma manca coraggio”
D'Agostino ha evidenziato la netta differenza tra le due frazioni di gioco:
Nel primo tempo la Fiorentina non ha praticamente mai superato la metà campo, con la Lazio che ha fatto molto bene. Nella ripresa la partita è stata più equilibrata perché i viola hanno trovato un po' più di coraggio. Resta però il rammarico: dopo il rigore di Gudmundsson, la squadra poteva e doveva portare a casa l'intera posta in palio.
Il peso della classifica—
Secondo l'ex calciatore, il limite attuale della Fiorentina è psicologico:
Questa squadra mi dà la sensazione di avere ancora paura. Probabilmente perché non è un gruppo abituato a stare stabilmente in quelle zone di classifica.
"Viola più forti"—
D'Agostino ha poi spostato l'attenzione sul valore dei singoli, lanciando una frecciata alla gestione del mercato biancoceleste in confronto a quella gigliata:
Per me l'organico della Fiorentina è superiore a quello della Lazio. Mi ha fatto quasi tenerezza vedere la differenza tra le panchine: Vanoli ha potuto inserire uno come Moise Kean a gara in corso, mentre alla Lazio hanno venduto Castellanos e il tecnico non aveva praticamente cambi. Alla fine, per come si era messa, quello di Roma resta un punto prezioso per i viola.
