D’Agostino punge: “Fiorentina, organico superiore alla Lazio ma manca coraggio”

Gaetano D'Agostino
Gaetano D'Agostino analizza Lazio-Fiorentina: "Viola più forti dei biancocelesti, ma hanno ancora paura della classifica."
Redazione VN

L'ex centrocampista viola Gaetano D'Agostino è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, durante il programma Le Foot Toujours, per analizzare il pareggio per 2-2 tra Lazio e Fiorentina. Nonostante il buon punto ottenuto all'Olimpico, l'ex regista non ha risparmiato alcune critiche alla mentalità della squadra di Vanoli.

D'Agostino ha evidenziato la netta differenza tra le due frazioni di gioco:

Nel primo tempo la Fiorentina non ha praticamente mai superato la metà campo, con la Lazio che ha fatto molto bene. Nella ripresa la partita è stata più equilibrata perché i viola hanno trovato un po' più di coraggio. Resta però il rammarico: dopo il rigore di Gudmundsson, la squadra poteva e doveva portare a casa l'intera posta in palio.

Il peso della classifica

—  

Secondo l'ex calciatore, il limite attuale della Fiorentina è psicologico:

Questa squadra mi dà la sensazione di avere ancora paura. Probabilmente perché non è un gruppo abituato a stare stabilmente in quelle zone di classifica.

"Viola più forti"

—  

D'Agostino ha poi spostato l'attenzione sul valore dei singoli, lanciando una frecciata alla gestione del mercato biancoceleste in confronto a quella gigliata:

Per me l'organico della Fiorentina è superiore a quello della Lazio. Mi ha fatto quasi tenerezza vedere la differenza tra le panchine: Vanoli ha potuto inserire uno come Moise Kean a gara in corso, mentre alla Lazio hanno venduto Castellanos e il tecnico non aveva praticamente cambi. Alla fine, per come si era messa, quello di Roma resta un punto prezioso per i viola.

