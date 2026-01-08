D’Agostino punge: “Fiorentina, organico superiore alla Lazio ma manca coraggio”

L'ex centrocampista viola Gaetano D'Agostino è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio , durante il programma Le Foot Toujours , per analizzare il pareggio per 2-2 tra Lazio e Fiorentina . Nonostante il buon punto ottenuto all'Olimpico, l'ex regista non ha risparmiato alcune critiche alla mentalità della squadra di Vanoli.

Per me l'organico della Fiorentina è superiore a quello della Lazio. Mi ha fatto quasi tenerezza vedere la differenza tra le panchine: Vanoli ha potuto inserire uno come Moise Kean a gara in corso, mentre alla Lazio hanno venduto Castellanos e il tecnico non aveva praticamente cambi. Alla fine, per come si era messa, quello di Roma resta un punto prezioso per i viola.