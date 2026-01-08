Ratkov, il nuovo attaccante di Sarri: “Fiorentina? Noi abbiamo giocato meglio”

Viola News
Le parole della nuova punta di Maurizio Sarri
Redazione VN

Petar Ratkov, nuovo attaccante della Lazio, si è presentato ai canali ufficiali biancocelesti. Il nuovo giocatore di Maurizio Sarri ha parato anche della sfida di ieri contro la Fiorentina:

Le prime sensazioni sono incredibili, sono arrivato in un club veramente importante, uno dei più grandi in Italia. Ci sono grandi giocatori e un grande allenatore, è tutto perfetto. Quando ero piccolo guardavo sempre la Serie A, c’erano i migliori attaccanti del mondo. Sono venuto qui per migliorare il mio gioco, la mia personalità e per segnare tanti gol. Ho visto la partita con la Fiorentina, abbiamo giocato meglio ma non voglio aggiungere altro. Guardavo la partita e mi è piaciuta la nostra fase offensiva, mi immaginavo già nella squadra. Sono un attaccante con fiuto del gol, ho un’ottima finalizzazione e intelligenza tattica. Mi piace giocare la palla e sono bravo di testa, queste sono le mie qualità migliori

