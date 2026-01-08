Petar Ratkov, nuovo attaccante della Lazio, si è presentato ai canali ufficiali biancocelesti. Il nuovo giocatore di Maurizio Sarri ha parato anche della sfida di ieri contro la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Ratkov, il nuovo attaccante di Sarri: “Fiorentina? Noi abbiamo giocato meglio”
altre news
Ratkov, il nuovo attaccante di Sarri: “Fiorentina? Noi abbiamo giocato meglio”
Le parole della nuova punta di Maurizio Sarri
Le prime sensazioni sono incredibili, sono arrivato in un club veramente importante, uno dei più grandi in Italia. Ci sono grandi giocatori e un grande allenatore, è tutto perfetto. Quando ero piccolo guardavo sempre la Serie A, c’erano i migliori attaccanti del mondo. Sono venuto qui per migliorare il mio gioco, la mia personalità e per segnare tanti gol. Ho visto la partita con la Fiorentina, abbiamo giocato meglio ma non voglio aggiungere altro. Guardavo la partita e mi è piaciuta la nostra fase offensiva, mi immaginavo già nella squadra. Sono un attaccante con fiuto del gol, ho un’ottima finalizzazione e intelligenza tattica. Mi piace giocare la palla e sono bravo di testa, queste sono le mie qualità migliori
© RIPRODUZIONE RISERVATA