Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita all'Olimpico contro la Fiorentina in merito alle polemiche sulle decisioni arbitrali. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Lotito furioso: “Cosa devo fare, sparare agli arbitri? Troverò la soluzione”
altre news
Lotito furioso: “Cosa devo fare, sparare agli arbitri? Troverò la soluzione”
Le parole del presidente della Lazio sugli episodi arbitrali
Cosa pensate che stia facendo, guardando le farfalle? Devo prendere una mitragliatrice e sparare su tutta la classe arbitrale? Ricordo a tutti, uomo avvisato, mezzo salvato. Poi si andrà nelle sedi opportune. Forse non mi sono spiegato, prendete una laurea in giurisprudenza e poi studiate la strategia. Bisogna avere pazienza nel cambio generazionale degli arbitri. Nell'AIA ci sono delle fazioni con vari ricorsi, ho detto di trovare la soluzione per questi problemi, se non verranno risolti mi rivolgerò ad altre sedi. Io so quello che devo fare, non lavoro con la pancia ma con la testa. Per i tifosi garantisco una cosa, per il 9 gennaio per l'anniversario e per dimostrare quanto tengo alla Lazio, farò una manifestazione a Parco dei Daini alla quale ho invitato tutte le istituzioni e una delegazione di tifosi. La Lazio è nata nel 1900 e ha la matricola originaria, quella matricola è costata lacrime e sangue ai tifosi e a tutti i presidenti, anche in minima parte al sottoscritto che si è caricato 550 milioni di debiti, mentre altre società hanno scelto la scorciatoia di ripartire da zero e non a caso siamo la prima squadra della Capitale certificata. Faremo una bella lapide a Parco dei Daini dove verrà scritto che il calcio a Roma è iniziato lì.
© RIPRODUZIONE RISERVATA