Così Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn al termine della partita:
Sarri: “Il rigore non dato grida vendetta. Quest’anno ci saranno poche soddisfazioni”
Il tecnico di Figline è deluso sia dall'esito del match contro la Fiorentina ma anche dal mercato
La squadra ha fatto un ottimo primo tempo, con tante occasioni per noi. Nella ripresa siamo calati, poi gli episodi sono girati in modo sfavorevole. Il rigore che non ci hanno dato nel primo tempo (per fallo di Pongracic su Gila, ndr) grida vendetta. I tanti gialli? C'è un po' di frustrazione, anche a me girano le scatole. Dobbiamo migliorare dal punto di vista qualitativo e anche in fase conclusiva. Per il mercato dovete parlare col club, io credevo che Guendouzi fosse nei sette/otto giocatori su cui costruire la squadra del presente e futuro. Ratkov? Non lo conosco. Dispiace per il nostro popolo meraviglioso, sarà difficile dargli soddisfazioni quest'anno. Io ho dato la mia parola ai tifosi, quest'anno resto fino alla fine, vediamo comunque che succede in questo mese di gennaio.
