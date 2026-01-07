Milan, niente trasferta a Firenze per i tifosi della Curva Sud: le motivazioni

Il settore caldo del tifo rossonero ha spiegato le motivazioni per cui non parteciperà alle prossime trasferte del Milan, anche a Firenze

I tifosi del Milan non ci saranno a Firenze, almeno quelli dei gruppi organizzati. Lo fa sapere la Curva Sud Milano, attraverso una nota sui propri canali social. Il settore caldo del tifo rossonero ha spiegato le motivazioni per cui non parteciperà alle prossime trasferte del Milan, a Como e a Firenze: