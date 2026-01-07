Viola News
Milan, niente trasferta a Firenze per i tifosi della Curva Sud: le motivazioni

Il settore caldo del tifo rossonero ha spiegato le motivazioni per cui non parteciperà alle prossime trasferte del Milan, anche a Firenze
I tifosi del Milan non ci saranno a Firenze, almeno quelli dei gruppi organizzati. Lo fa sapere la Curva Sud Milano, attraverso una nota sui propri canali social. Il settore caldo del tifo rossonero ha spiegato le motivazioni per cui non parteciperà alle prossime trasferte del Milan, a Como e a Firenze:

...Contrariamente a quanto accaduto l’anno scorso, nonostante la capienza ridotta per lavori, alla tifoseria organizzata non verrà riservato nessuno dei circa 300 tagliandi del Settore Ospiti, rendendo di fatto impossibile ai gruppi l’organizzazione della trasferta. La tifoseria organizzata diserterà entrambe le trasferte in attesa che “la commissione” istituita dalla Lega Serie A si decida ad uniformare le modalità di vendita, imponendo un tetto al prezzo come fatto dall’UEFA in Europa.

