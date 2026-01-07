Lazio in chiusura per il sostituto di Guendouzi: colpo da 15 milioni dall’Olanda

Mentre i riflettori si accenderanno alle 20:45 sul prato dell'Olimpico per la sfida tra Lazio e Fiorentina, le manovre di mercato della dirigenza biancoceleste accendono il dibattito tra tifosi e opinionisti.
Mentre si prepara la sfida con la Fiorentina, la Lazio chiude per l'erede di Guendouzi. Colpo da 15 milioni dall'Ajax
Il nome caldo, secondo Sky Sport, è quello di Kenneth Taylor, talento classe 2002 dell’Ajax, individuato come il sostituto ideale di Mattéo Guendouzi, ormai promesso sposo del Fenerbahce. L’affare è in dirittura d’arrivo, ma ovviamente, il centrocampista olandesenon sarà della partita stasera. Nonostante l’accelerata delle ultime ore, Taylor non farà in tempo a vestire la maglia biancoceleste per il match contro la Fiorentina. Il suo posto sarà occupato ancora per poco da Guendouzi, che poi passerà in Turchia nei prossimi giorni.
Kenneth Taylor lascerà l'Olanda per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.
