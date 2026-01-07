Lazio in chiusura per il sostituto di Guendouzi: colpo da 15 milioni dall’Olanda

Mentre i riflettori si accenderanno alle 20:45 sul prato dell'Olimpico per la sfida tra Lazio e Fiorentina , le manovre di mercato della dirigenza biancoceleste accendono il dibattito tra tifosi e opinionisti.

Il nome caldo, secondo Sky Sport, è quello di Kenneth Taylor, talento classe 2002 dell’Ajax, individuato come il sostituto ideale di Mattéo Guendouzi, ormai promesso sposo del Fenerbahce. L’affare è in dirittura d’arrivo, ma ovviamente, il centrocampista olandesenon sarà della partita stasera. Nonostante l’accelerata delle ultime ore, Taylor non farà in tempo a vestire la maglia biancoceleste per il match contro la Fiorentina. Il suo posto sarà occupato ancora per poco da Guendouzi, che poi passerà in Turchia nei prossimi giorni.