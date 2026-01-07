Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Ecco le sue parole su alcuni infortunati, tra cui Nkunku:
Allegri su Nkunku: "Domani out, speriamo torni per la Fiorentina"
Allegri su Nkunku: “Domani out, speriamo torni per la Fiorentina”
Ecco le parole di Allegri sulla situazione infortunati in casa Milan. Domenica i rossoneri saranno a Firenze
Leao e Pulisic? Questo lo vedremo, hanno giocato 20 minuti insieme. Se tutto va bene oggi e domani mattina domani dovrebbero essere i titolari. Non sono ancora al massimo della condizione. Pulisic ha questo flessore che ogni tanto gli dà fastidio, Leao l'adduttore... Ma tutti devono fare una buona partita da squadra, questi mesi sono importanti per arrivare a marzo, con calma e pazienza, nelle migliori condizioni. Nkunku? Domani non sarà a disposizione, speriamo di riaverlo a Firenze
