Di Marzio: “Il Genoa è interessato a un ex difensore della Fiorentina”

Il Genoa CFC lavora per riportare in Italia Lucas Martínez Quarta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti concreti per l’ex difensore della Fiorentina, con una trattativa attualmente in corso.
Il Genoa valuta il ritorno in Italia di Martinez Quarta: contatti in corso. L’ex difensore della Fiorentina nel mirino rossoblù.
Martínez Quarta, che ha vestito la maglia viola per diverse stagioni prima del ritorno in patria, è un profilo conosciuto e apprezzato in Serie A. Il Genoa valuta il suo ritorno per rinforzare il reparto difensivo, mentre restano da definire formula e condizioni dell’operazione
