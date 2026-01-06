Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Baldanzi-Fiorentina? Gasperini intanto sceglie il silenzio stampa sul mercato

altre news

Baldanzi-Fiorentina? Gasperini intanto sceglie il silenzio stampa sul mercato

Baldanzi-Fiorentina? Gasperini intanto sceglie il silenzio stampa sul mercato - immagine 1
La Fiorentina segue Baldanzi secondo la nostra redazione. Intanto, dopo lo 0-2 di Lecce, Gasperini sceglie il silenzio sul mercato
Redazione VN

Tommaso Baldanzi si avvicina alla Fiorentina (QUI LA NOTIZIA). Dopo la vittoria della Roma di oggi, come riportato da Alfredo Pedullà, dopo la vittoria per 0-2 sul campo del Lecce i giallorossi hanno scelto la linea del silenzio sul mercato, per la precisione l'allenatore: Gian Piero Gasperini ha infatti deciso di non rilasciare dichiarazioni sulle possibili operazioni in entrata e in uscita.

Leggi anche
Il Pisa affonda contro il Como. Nzola sbaglia anche un rigore
Sarri perde un altro big per la Fiorentina: altra cessione da 30mln per Lotito

© RIPRODUZIONE RISERVATA