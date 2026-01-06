Baldanzi-Fiorentina? Gasperini intanto sceglie il silenzio stampa sul mercato

Tommaso Baldanzi si avvicina alla Fiorentina (QUI LA NOTIZIA). Dopo la vittoria della Roma di oggi, come riportato da Alfredo Pedullà, dopo la vittoria per 0-2 sul campo del Lecce i giallorossi hanno scelto la linea del silenzio sul mercato, per la precisione l'allenatore: Gian Piero Gasperini ha infatti deciso di non rilasciare dichiarazioni sulle possibili operazioni in entrata e in uscita.
