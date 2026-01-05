Sarri perde un altro big per la Fiorentina: altra cessione da 30mln per Lotito

Il mercato in uscita della Lazio continua a movimentare la rosa. Dopo la cessione di Taty Castellanos al West Ham, la società guidata da Claudio Lotito potrebbe perdere un’altra pedina importante, Mateo Guendouzi, nelle prossime ore o giorni. Il calciatore salterà quindi la sfida di mercoledì contro la Fiorentina.
Secondo Matteo Moretto e Fabrizio Romano, è già stata trovata una base di accordo fra l’entourage del giocatore e il club turco, mentre le due società stanno trattando su cifre attorno ai 25-30 milioni di euro, bonus compresi. Il Fenerbahce vuole chiudere rapidamente, anche per evitare possibili inserimenti di altri club come l’Atletico Madrid, e la trattativa resta sotto stretta osservazione per le tempistiche.
