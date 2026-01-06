Il Pisa affonda contro il Como. Nzola sbaglia anche un rigore

Non sembra essere l'annata fortunata del Pisa. Come spesso è capitato agli uomini di Gilardino, è la concretezza che manca , non il gioco. Un Como cinico ed efficace nella ripresa assesta 3 colpi decisivi ai nerazzurri, lasciandoli ultimi in classifica. Sullo 0-2 M'Bala Nzola avrebbe potuto accorciare le distanze, con un calcio di rigore. L'angolano però si fa ipnotizzare da Butez , spegnendo le speranze del Pisa. La posizione di Gilardino adesso si fa sempre più complicata.

“Ha lavorato in fase difensiva, non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione", ha detto il tecnico del Pisa Gilardino a proposito dopo la gara. Ricordiamo che Nzola si trova al Pisa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Fiorentina.