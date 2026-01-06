Gilardino duro: “Ci aspettiamo di più da Nzola, che vuol fare della sua carriera?”

Il Pisa oggi ha collezionato l'ennesima sconfitta stagionale. Lo 0-3 contro il Como è un risultato abbastanza bugiardo, vista la buona prestazione dei toscani. Per Gilardino il problema è realizzativo, viste le difficoltà a finalizzare le occasioni degli attaccanti pisani. Il tecnico è stato molto duro in sala stampa con Nzola. Il centravanti di proprietà della Fiorentina oggi ha anche sbagliato un rigore. Le parole di Gilardino:
Alberto Gilardino non è soddisfatto del rendimento di M'Bala Nzola. Il tecnico è stato duro con l'angolano
Ha lavorato in fase difensiva, non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione.
