Chiesa e Salah, destini incrociati. La Juventus deve aspettare

La Juventus sta tornando sorprendentemente sulle tracce di Federico Chiesa. L'ex Fiorentina ha lasciato la Vecchia Signora solo un anno e mezzo fa. L'esterno non riesce ad imporsi al Liverpool, anche se i tifosi lo vorrebbero vedere maggiormente impiegato. Chiesa parte spesso dalla panchina, anche se nelle ultime giornate Slot gli ha concesso un minutaggio maggiore, a causa dell'assenza di Salah.