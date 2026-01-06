La Juventus sta tornando sorprendentemente sulle tracce di Federico Chiesa. L'ex Fiorentina ha lasciato la Vecchia Signora solo un anno e mezzo fa. L'esterno non riesce ad imporsi al Liverpool, anche se i tifosi lo vorrebbero vedere maggiormente impiegato. Chiesa parte spesso dalla panchina, anche se nelle ultime giornate Slot gli ha concesso un minutaggio maggiore, a causa dell'assenza di Salah.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Chiesa e Salah, destini incrociati. La Juventus deve aspettare
altre news
Chiesa e Salah, destini incrociati. La Juventus deve aspettare
La Juventus e Federico Chiesa, una clamorosa idea di ritorno. Ma prima i bianconeri devono attendere Salah
Destini incrociati—
Proprio i due ex Fiorentina hanno un destino collegato. Secondo Sportmediaset, il Liverpool non vorrebbe lasciar andare Chiesa, con proprio la Juventus in pole. O almeno, non lo lascerà andare prima del ritorno di Salah. Il Faraone è in Coppa d'Africa con il suo Egitto, e nella peggiore delle ipotesi tornerà a Liverpool il 18 gennaio (finale della competizione). Anche se il suo rapporto con l'ambiente Reds è da ricostruire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA