Cataldi: “Domani non sarà semplice. La Fiorentina non ha bisogno di presentazioni”

L'ex centrocampista viola, Danilo Cataldi, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia di Lazio-Fiorentina. Le sue parole:
Sulla sconfitta col Napoli—
Ha lasciato un po' di amarezza, soprattutto per quando riguarda il primo tempo, abbiamo avuto grandi difficoltà nella gestione del pallone. Sappiamo di dover migliorare alcuni aspetti, il Napoli è forte sotto ogni punto di vista e ha messo in evidenza tutti i nostri difetti.
La partita da ex—
Sarà una partita difficilissima, se guardiamo la classifica loro sono in una posizione che era impronosticabile ma se guardiamo sulla rosa sono una squadra forte che non ha bisogno di presentazioni. A Firenze sono stato bene, ho avuto un ottima accoglienza. Abbiamo fatto un ottimo campionato arrivando sesti. E' normale che l'esperienza vada a finire dentro ricordi positivi e negativi; quell'1 dicembre fu veramente intenso, fortunatamente andò bene. Sin dal mio arrivo ho sempre chiarito la mia fede calcistica e credo che questo sia stato apprezzato dai tifosi. In campo ho sempre dato tutto, così come avevo promesso. Spero di aver lasciato qualcosa.
