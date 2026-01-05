Viola News
Biraghi, a Torino non c’è spazio: su di lui c’è una squadra di Serie B

La situazione in granata dell'ex capitano della Fiorentina
Lo spazio sempre più limitato al Torino potrebbe portare Cristiano Biraghi a cambiare maglia già a gennaio. Marco Baroni, infatti, sta privilegiando nelle rotazioni Lazaro e Nkounkou, relegando l’ex Fiorentina a un ruolo secondario.

Secondo Tuttosport, il Monza si sarebbe mosso in modo concreto, avviando i primi contatti sia con l’entourage del giocatore sia con la dirigenza granata per capire i margini dell’operazione. Un’eventuale fumata bianca rappresenterebbe uno dei colpi più rilevanti del mercato invernale di Serie B.

