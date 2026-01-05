Fiorentina, ti ricordi di Munteanu? Vola in America con un trattamento da top

Luis Munteanu è stato una meteora di casa Fiorentina. Qualche prestito in giro per il mondo, senza mai trovare vero spazio in maglia viola. Nel 2024 è passato al Cluj dove ha giocato fino a qualche giorno fa.

Infatti, l'attaccante rumeno è stato ceduto al D.C. United. Munteanu è stato pagato quasi 10mln e viene considerato "Designated Player", in gergo: giocatore che ha un ingaggio fuori dal tetto salariale. Insomma, un trattamento da top per l'ex Fiorentina.