Palladino: “Capisco alcuni giocatori, ma il mercato dura troppo. Samardzic s’impegna”

Raffaele Palladino ha presentato la sfida di domani contro la Roma dell'ex Gasperini. Ecco le sue parole in conferenza stampa, anche sull'obiettivo viola Lazar Samardzic: 

L’ho utilizzato a partita in corso e per me è un elemento fondamentale dell’Atalanta: ha tecnica, capacità di saltare l’uomo, conclusione e grande talento. Mi piacerebbe schierarlo dall’inizio e sono convinto che presto succederà, ma intanto sta dando il massimo

A mio avviso il mercato andrebbe accorciato. Comprendo anche le reazioni di certi calciatori, però ho trovato un gruppo unito e sempre sul pezzo: tutti hanno voglia di giocare. Chi lavora bene in allenamento cerco di premiarlo, da questo punto di vista sono molto legato al merito

