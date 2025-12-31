Ex viola – Zaniolo: “Udine è il mio posto. Non potevo fare scelta più giusta”

"A Udine ho trovato il mio habitat. Anche perché non ho bisogno di fare show, il post che ho pubblicato giorni fa era sincero, sono una persona molto sincera e dico quello che penso. Sono veramente felice di essere a Udine, sin dal primo giorno che sono arrivato ho sentito una grande accoglienza ed un grande affetto. Non potevo fare scelta più giusta. Se sono un esempio per questa squadra? Credo che nel calcio la testa sia la cosa più importante. Star bene ed esser felici è fondamentale. Divertirsi e far divertire è importante, e ad Udine sto ritrovando tutto questo".