Ex viola – La moglie di Castrovilli sulle minacce social: “Ora basta silenzio”

«Non bisogna più rimanere in silenzio, non è giusto. Qualsiasi forma di violenza va denunciata. Come stiamo ora? Abbastanza bene, mio marito è un po’ più abituato ai commenti negativi, di solito lascia correre. Ma in questo caso è stata coinvolta la famiglia, nostro figlio. Io ci sono rimasta malissimo. Quella stessa frase era stata scritta anche sotto un post: Gaetano ha eliminato il commento, sperando che non lo vedessi. Poi il messaggio è arrivato in privato, sia a me sia a lui".