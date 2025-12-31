Mercato: la Roma potrebbe tentare un clamoroso assalto ad un ex viola

La Repubblica scrive oggi del mercato della Roma di Gasperini, la quale potrebbe provare a portare nella Capitale un grande ex Fiorentina. Trattasi dell'attuale attaccante del Liverpool Mohamed Salah, il quale sarebbe ancora in rotta con i Reds. Secondo il quotidiano, infatti, il Liverpool sembra disposto al clamoroso prestito a gennaio nonostante il contratto rinnovato a primavera fino al 2027. I rapporti con il tecnico Slot sono ai minimi termini dopo le esclusioni e le successive dichiarazioni polemiche di Salah: sarà decisivo un confronto tra i due quando l'attaccante rientrerà dalla Coppa d'Africa. Ma c'è chi, intanto, sta lavorando sottotraccia per il ritorno a Roma di Salah, il quale era stato ceduto al Liverpool nell'estate del 2017. L'ostacolo principale sarebbe l'ingaggio altissimo del giocatore, il quale percepisce 23,9 milioni di euro lordi a stagione. Anche con taglio allo stipendio, il solo prestito per sei mesi costerebbe circa 12 milioni lordi alla società giallorossa, che infatti a Gasperini non ha promesso Salah (sarebbe un regalo a sorpresa) ma Raspadori e Zirkzee, molto più accessibili rispetto al trentatreenne egiziano.