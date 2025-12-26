Ex viola – Coppa d’Africa: Egitto in 10, ma ci pensa il solito Salah

L'Egitto di Mohamed Salah sta giocando in questo momento contro il Sudafrica nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa. I momenti salienti del match, ad ora, sono arrivati tutti allo scadere dei primi 45 minuti. Prima, infatti, ci ha pensato l'ex viola Salah a portare avanti su rigore l'Egitto al quarantacinquesimo, ma poco gli uomini di Hassan sono rimasti in 10 a causa del doppio giallo e dell'espulsione di Hany.