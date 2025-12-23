Un gol pagato a caro prezzo per Michael Folorunsho. Il centrocampista del Cagliari, ex Fiorentina e Napoli, resterà fuori circa un mese dopo l’infortunio rimediato domenica scorsa contro il Pisa.
Ex viola, Folorunsho segna ma si fa male: almeno un mese di stop
L'infortunio per il centrocampista del Cagliari
Folorunsho aveva firmato di testa il gol del momentaneo pareggio rossoblù, ma nell’azione era finito violentemente contro il palo. Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.
Il giocatore sarà costretto a saltare almeno sei partite. Il rientro è previsto, salvo imprevisti, per la 23ª giornata, quando il Cagliari affronterà in casa il Verona.
