Ex viola, Folorunsho segna ma si fa male: almeno un mese di stop

Un gol pagato a caro prezzo per Michael Folorunsho . Il centrocampista del Cagliari, ex Fiorentina e Napoli, resterà fuori circa un mese dopo l’infortunio rimediato domenica scorsa contro il Pisa.

Folorunsho aveva firmato di testa il gol del momentaneo pareggio rossoblù, ma nell’azione era finito violentemente contro il palo. Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.