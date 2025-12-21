Ex viola: Ikoné protagonista, tripletta in Coppa di Francia

Viola News
Ikonè
Ieri è stata la serata di Jonathan Ikonè: tripletta per l'esterno francese ex viola col Paris FC
Redazione VN

Serata da protagonista per Jonathan Ikoné, che trova finalmente i primi gol con la maglia del Paris FC. L’ex esterno della Fiorentina ha sbloccato il suo conto personale in occasione della sfida di Coppa di Francia contro l’US Raon-l’Étape, formazione dilettantistica di quinta serie, trascinando i parigini al passaggio del turno.

Schierato titolare, Ikoné ha sfruttato al meglio l’occasione mettendo a segno una tripletta che ha indirizzato senza appello il match. Per il classe ’98 si tratta di un’iniezione di fiducia importante dopo un avvio complicato in Ligue 1, dove aveva collezionato otto presenze senza riuscire a trovare la via del gol, partendo una sola volta dal primo minuto.

Il sigillo finale è arrivato anche dal dischetto, a certificare una serata perfetta sul piano personale.

