Biraghi, ci risiamo: Petrachi lo mette alla porta, dovrà trovare un altro club

Il Torino sembra aver messo sul mercato Cristiano Biraghi. L'ex capitano della Fiorentina infatti non sembra rientrare nei piani di Gianluca Petrachi, nuovo ds dei granata. Il terzino sinistro non gioca una gara da titolare da 2 mesi e secondo quanto riportato da TMW, potrebbe lasciare Torino nella sessione del mercato invernale. Il club di Cairo aveva riscattato Biraghi dalla Fiorentina quest'estate per 250 mila euro.
