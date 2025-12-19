Sentite Frey: “Fiorentina uguale a onore! Chi non se la sente si faccia da parte”

Viola News
Il messaggio di Frey alla Fiorentina
La Fiorentina sta vivendo un momento drammatico, la classifica e le prestazioni in campo rendono la Serie B qualcosa di più di un semplice pensiero astratto. Anche l'ex portiere viola, Seba Frey, ha espresso il suo sostegno alla squadra gigliata attraverso il proprio canali Instagram:

Indossare la maglia della FIORENTINA è un privilegio!!!! Rappresentare la città di FIRENZE deve essere un onore !!!! Chi in questo momento non se la sente di rappresentare tutto ciò si può fare da parte …. Unità e senso di appartenenza sono le chiavi !!!! La FIORENTINA non può e non deve andare in serie B !!!!! Forza ragazzi !!!!

