“Passammo in vantaggio, poi Lautaro…”. Il ricordo di Italiano sulla finale del 2023

Alla vigilia di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana, in conferenza stampa il tecnico felsineo Vincenzo Italiano è tornato con rammarico alla finale di Coppa Italia persa contro i nerazzurri, quando era alla guida della Fiorentina, il 25 maggio 2023:
Contro questi campioni bisogna performare a un livello superiore di quello che ti ha permesso anche di ottenere questi risultati. La Champions ci ha dato uno slancio incredibile, siamo cresciuti fisicamente e tatticamente. Ci è servito per vincere la finale di Coppa Italia. Da gennaio qualcosa è scattato e ci ha permesso di essere qui. Ho affrontato l'Inter in finale di Coppa Italia passando in vantaggio e poi subendo la doppietta di Lautaro. In partite secche se vogliamo metterli in difficoltà dobbiamo azzerare gli errori e i regali.
